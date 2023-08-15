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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 22:48
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Çatkuyu ile Olucak köyleri arasındaki Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, ardıç ve meşe ağaçları zarar gördü.

        Dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

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