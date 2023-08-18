Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Sağlık Yeni araştırma aspirin direnci olan hastaların felç geçirme nedenini ortaya koydu Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        İscehisar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İscehisar'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere yönelik tekvando antrenmanları başlattı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alparslan Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçe faaliyetleri hızlandırma kapsamımda yapılan çocuklara ve gençlere yönelik tekvando antrenmanlarının meyvesini vermeye başladığını belirtti.

        Öztürk, "Kurslarda 25 kız ve 30 erkek kursiyere eğitim verilmekte olup, çocukların kendilerine karşı olan güvenlerinin gelişmesi ve daha başarılı bireyler olması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

        - İscehisar itfaiye ekipleri yangılar zamanında müdahale ediyor

        İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Ev, bina ve bu zamanlarda görülen arazi yangınlarında vatandaşlara ve çobanlara büyük iş düşüyor. En kısa zamanda 112 acil durum hattına haber vermeleri ve ekiplerin bir an evvel olaya müdahale edebilmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zabıta Müdürü Taner Çelik gazetecilerle buluştu
        Zabıta Müdürü Taner Çelik gazetecilerle buluştu
        Afyonkarahisar'da iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutukland...
        Afyonkarahisar'da iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutukland...
        Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna...
        Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Çay'a ziyaret
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Çay'a ziyaret
        Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Yanık'tan hırsızlıklara karşı uyarı
        Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Yanık'tan hırsızlıklara karşı uyarı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü