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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama törenleri için hazırlıklar tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:13
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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama törenleri için hazırlıklar tamamlandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Afyonkarahisar'da, 25-30 Ağustos arasında düzenlenecek Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama törenleri için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

        Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılması beklenen etkinlikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Şuhut'ta kaldığı ve karargah olarak kullandığı Şuhut Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacak.

        Protokol üyelerince Atatürk Evi ziyareti sonrası kutlamalar, Afyonkarahisar'dan yola çıkarak temsili olarak düşman birliklerini İzmir'e doğru süren atlı birliklerin İzmir'e uğurlanmasının ardından kortej yürüyüşüyle devam edecek.

        Saat 21.00 itibarıyla kutlamalar Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu, Mehteran Topluluğu, İstanbul Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Topluluğu'nun gösterileri ile Zafer Yolu Konseri gerçekleştirilecek. Saat 23.30'dan itibaren kutlamalar Çakırözü köyünde devam edecek.

        Büyük Taarruz video gösterimi ile Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Müzik Grubu dinletisi sonrasında saat 00.00'da ecdadın 101 yıl önce bir ulusun yükünü sırtlarına alarak yola koyulup çıktığı Kocatepe zirvesine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Zafer Yürüyüşü başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı yaklaşık 14 kilometrelik yoldan Kocatepe'ye yürüyecek.

        Sabahın ilk ışıklarıyla, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de etkinlikler düzenlenecek.

        Burada Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile başlayacak etkinlikler, çelenk sunumu, konuşmalar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulusun kaderine yön verdiği askeri harekatının tüm detaylarıyla anlatılması ile devam edecek.

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