Koton gönüllüleri Yıldırım Kemal İstasyonu'nu ziyaret etti Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Koton gönüllüleri, Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Yıldırım Kemal İstasyonu'nu ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Koton gönüllüleri, Büyük Taarruz Zafer Haftası dolayısıyla Yıldırım Kemal İstasyonu'nu ziyaret etti.

Koton gönüllüleri ilk olarak Zafer Anıtını ziyaret ederek daha sonra Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bulunan Yıldırım Kemal İstasyonu'nu gezdi.

Ziyaretlerde, gönüllülere Zafer Anıtı ve istasyon hakkında bilgi verildi.