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        Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:59 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:21
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        Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde "süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin Kocatepe'den sürüşleri başladı.

        Kocatepe'de dev Türk bayrağı açan gönüllüler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

        Daha sonra gönüllülerin sürüşü başladı. Bugünler için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınacak. Kocatepe'den başlayan sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve geçilmez denilen ama süvari tarafından bir gecede aşılan Ahırdağı'ndan Sinanpaşa Ovası'na devam edecek, ikinci gün de adım adım süvarinin izinden gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılacak.

        Süvarinin izinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 101. yılında 500 demir atlı motorlunun 5. Süvari Kolordusunun izinden gitmek üzere Kocatepe'de toplandığını söyledi.

        Tınaztepe, Çiğiltepe ve Ahırdağı'nı geçerek Yörük Mezarı köyünden inerek süvarinin rotasını izleyeceklerini kaydeden Kuru, "Çeşitli durak noktaları var. O durak noktalarında neden orada olduğumuzu anlatarak ilerleyeceğiz. 2 gün sürecek rotada süvari için önemli toplam 14 noktaya uğrayarak ilerleyeceğiz. Programı Dumlupınar'da sonlandıracağız." bilgisini verdi.

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