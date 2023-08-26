Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
S.T idaresindeki 03 BL 134 plakalı hafif ticari araç, Çobanlar ilçesi Termalkent Mahallesi Kazlar mevkisinde, T.Ö yönetimindeki "patpat" diye tabir edilen araçtan tarladaki balonunu almak için inip yola çıkan M.Ö'ye (11) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ö ve sürücü S.T, Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.