Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

        Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini anlatan İlçe Jandarma Komutanı Piyade Teğmen İzzet Güneş, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

        Güneş, "101. yıl dönümünü sevinç ve gurur ile kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından şehitliklere geçildi. Burada Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

        ​​​​​​​Törene Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, Belediye Başkanı Erdal Karaman, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliğe gelen bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları
        Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları
        SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
        SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afyonkarahisar'da iş dünyası temsilcileriy...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afyonkarahisar'da iş dünyası temsilcileriy...
        Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor
        Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da konuştu: