Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören yapıldı.

Şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Güneş, Yıldırım Kemal'in canını vatan için feda edenlerden olduğunu söyledi.

Şehit Yıldırım Kemal'in Akhisar, Balıkesir ve Bursa cephelerinde kahramanca savaştığını dile getiren Güneş, "Bu kahraman, çabalarından dolayı 'Yıldırım' lakabını almıştır. Yıldırım Kemal, şehitliğin bulunduğu bölgede 28 Ağustos 1922'de şehit düşmüştür." dedi.

Tören Kuran-ı Kerim okunması ve duanın ardından tören sona erdi.

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, ilçe protokolü ve bisikletçiler katıldı.