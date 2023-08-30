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        Afyonkarahisar'da kenevir eken 2 şüpheli fotokapana yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:47
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        Afyonkarahisar'da kenevir eken 2 şüpheli fotokapana yakalandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme yapmak üzere Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü Ahırdağı mevkisine fotokapan yerleştirdi.

        Bölgedeki takipte S.K. (46) ve M.A.K. (43) kenevirin bakım ve kontrolünü yaparken yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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