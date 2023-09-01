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        Şuhut'ta devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:03
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        Şuhut'ta devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        A.A, (58) idaresindeki 03 SH 295 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar - Isparta kara yolunun 21. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile motosikletteki A.Ç, (49) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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