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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:25
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        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.U. (43) idaresindeki 03 ACV 875 plakalı motosiklet, Gazlıgöl beldesinde M.A'nın kullandığı tırla çarpıştı.

        Kazada, motosikletli ve aracın arkasındaki E.U. (27) ile M.U. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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