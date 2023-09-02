Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Afyonkarahisar'da YHT tünellerinde incelemede bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu üzerindeki tünellerde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Afyonkarahisar'da YHT tünellerinde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu üzerindeki tünellerde inceleme yaptı.

        Uraloğlu, Bayat ilçesinde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolünce karşılandı.

        İlçedeki Ankara - İzmir YHT üzerinde yapımı devam eden Bayat-2 Tüneli'nde yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Uraloğlu, kendileri için kolay kazılan tünelin en zor tünel olduğunu söyledi.

        Kolay kazılan tünelin yeterince altına girilemediğine değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Çünkü can ve yapı güvenliğini sağlayamazsınız. Keşke zor kazılsın, delelim ve patlatalım. O kendini taşıyabilen tüneldir. C-2 tünel kendini çok taşıyabilen bir tünel değildir. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız biraz zorlu şartlarda çalışıyorlar. Ama suyun olmaması da çok ciddi bir avantaj. Su olmuş olsa birazcık daha zorlanmış olurduk burada. Herkese tekrar kolay gelsin diyoruz."

        Uraloğlu, daha sonra Köroğlu Tüneli'nde incelemede bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!

        Benzer Haberler

        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor
        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor
        Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Emirdağ'da park halindeki ambulansın lastikleri kesildi
        Emirdağ'da park halindeki ambulansın lastikleri kesildi
        Motokrosta Dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da yapılacak
        Motokrosta Dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da yapılacak
        Şuhut'ta devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Şuhut'ta devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı