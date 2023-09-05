Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
T.O. (30) idaresindeki 42 DSG 07 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarında, A.Ç'nin (23) kullandığı 03 ABU 768 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü A.Ç. ile otomobillerdeki İ.Ö, (28) N.O. (29) ve B.Ö. (2) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.