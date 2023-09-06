Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 06.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:30
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Mallıca köyü ile İhsaniye'nin Basırlar köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen bölgelerde yaptığı baskında, 3 dedektör, kazı malzemeleri ile 6 Arapça yazılı kitap ve bir kılıç ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.