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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:30
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Mallıca köyü ile İhsaniye'nin Basırlar köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen bölgelerde yaptığı baskında, 3 dedektör, kazı malzemeleri ile 6 Arapça yazılı kitap ve bir kılıç ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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