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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:24
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Y.G. (19) idaresindeki 34 YL 3080 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ç, (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

        - İhsaniye'de otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

        Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı 03 VR 111 plakalı otomobil, Akören beldesinde S.Ş, (57) idaresindeki 41 VE 665 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

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