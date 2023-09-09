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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:41
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 32. kilometresinde, G.P. (57) yönetimindeki 55 ABZ 827 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki R.P. (68) ile Y.C.P. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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