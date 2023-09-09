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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:37
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        C.U'nun kullandığı 34 AU 0333 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Ekinova köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan G.T’ye (53) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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