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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        İscehisar Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Dalfidan'ın tayini çıkması dolayısıyla yerine atanan Komiser Mertkan Kadıoğlu görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:46 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:51
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        İlçede görev yapmaktan mutluk duyduğunu belirten Kadıoğlu, "Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olarak, memleketin her yerinde görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mermerin başkenti güzel İscehisar'da görevimizi en iyi şekilde yapmak için gayret edeceğiz. Vatandaşların her zaman yanındayız." dedi.

        - Zabıta ekipleri köy ekmeklerinde gramaj denetimi yaptı

        Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli ürünü olan patatesli ekmek üretimi yapan işletmelerde denetim yaptı.

        Zabıta ekipleri gerçekleştirilen denetimlerde, coğrafi işaretli patatesli ekmek üreticilerinden 52 ekmeğin gramajının belirlenen standartlara uymadığı tespit etti.

        Denetim sonucunda, gramajı standartlara uymayan ekmeklere el konuldu, üreticiye gerekli uyarılar yapıldı ve cezai işlem uygulandı.

        Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yöresel ürünlerin kalitesini koruma ve bu ürünlerin coğrafi işaretlerini vurgulama konusundaki kararlılığını yineledi. Ayrıca, Sandıklı'nın coğrafi işaretli ürünlerini daha geniş pazarlara taşıma çabalarının devam ettiğini belirtti.

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