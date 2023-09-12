Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 12.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:35
G.Ş. idaresindeki 16 ABV 675 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü G.Ş. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.