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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:35
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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        G.Ş. idaresindeki 16 ABV 675 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü G.Ş. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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