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        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, öğrenci servis araçları jandarma trafik ekipleri tarafından denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:55
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        Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi
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        Hocalar İlçe Jandarma Ekipleri tarafından ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

        Okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilmesi, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, okul servis araçlarının arkasında bulunan "dur" levhasının çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği denetimlerde, eksik evrak ve kurallara uymayan servis şoförü sürücülerine cezai işlem uygulandı.

        Servisleri kullanan öğrencilere de uyarılarda bulunan ekipler, araçlara bindikleri zaman hemen emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

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