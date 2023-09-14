İscehisar'dan kısa kısa İscehisar ilçesinde Siirt'in Tillo Kaymakamı olarak atanan Kaymakamı Mehmet Ali Semiz için veda yemeği programı düzenlendi.

Yemekte konuşan Semiz, İscehisar'da 1 yıl görev yaptığını ve bu süre içinde her kurumla olduğu gibi belediyeyle de uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Kalbini, gönlünü İscehisar'da bırakarak gittiğini dile getiren Semiz, "Bu organizasyonun tertip edilmesi ve ev sahipliği dolayısıyla başta Belediye Başkanı Ahmet Şahin olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum, haklarınızı helal edin." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin de Kaymakam Mehmet Ali Semiz ile görev yaptığı süre boyunca uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Şahin, Kaymakam Semiz'e mermer satranç takımı hediye etti.

- İscehisar'da İlköğretim Haftası kutlandı

İscehisar ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak'ın çelenk sunumu ile başladı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Aliye Ana Ortaokul Müdürü Nihal Biçici Günün geleceğin teminatı körpe fidanlara ilk can suyu olarak eğitim vermeye başladığımız ilköğretim haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Biçici, "Yarınları güvenle emanet edeceğimiz çocukları Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda en iyi biçimde yetiştireceğimizden emin olunuz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutladığımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, daha huzurlu ve başarılarla dolu nice yılların da müjdecisi olur." dedi.