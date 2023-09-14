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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:42 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:42
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü
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        H.K. (54) idaresindeki 32 ACL 069 plakalı tır, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Osmanköyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından tırın altından çıkarılan H.K'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

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