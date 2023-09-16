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        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı

        Afyonkarahisar'da 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:57
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı
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        Afyonkarahisar'da 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Atletizm Federasyonu ile İhsaniye Kaymakamlığının desteğiyle Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda düzenlenen yarışlar; 6 bin, 12 bin, 22 bin, 44 bin ile 68 bin (Frig Ultra Maraton) metrelik parkurlardan oluşuyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, tarihi Frig Vadisi'nde Arnica 9. Frig Ultra Maratonu'nu Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

        Frigya'nın, kentin tarihi bir mekanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Burada 7 ülkeden 900 sporcuyu ağırlıyoruz. Frigya'da düzenlenen bu organizasyonumuz spor turizmine de katkı sağlıyor." dedi.

        Yarışların 6 bin metrelik parkurunu erkeklerde birinci tamamlayan Kastamonulu sporcu Egemen Tülek, ilk defa katıldığı organizasyonun çok güzel olduğunu ve kategorisinde ilk sırayı aldığı için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Yarışta derece elde eden Hamide Nur Tekdemir ise 5 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini ve kadınlarda birinci olduğunu vurguladı.

        Öte yandan, organizasyon kapsamında farkındalık amacıyla düzenlenen ve özel çocukların katıldığı "+1 farkla koşusu" da gerçekleştirildi.

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