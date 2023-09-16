Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu tamamlandı

        Afyonkarahisar'da 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Atletizm Federasyonu ile İhsaniye Kaymakamlığının desteğiyle Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda düzenlenen 5 kategorideki yarışlar tamamlandı.

        NG Afyon Otel'in bahçesinde düzenlenen ödül töreniyle yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Yarış Koordinatörü Ali Cem Aktaş, organizasyona verdiği katkılardan dolayı AKUT ile ANDA arama kurtarma ekipleri ile destek veren kurumlara plaket takdim etti.

        Ödül törenine, Aktaş'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum yetkilileri, sporcular ve davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana heliko...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki ağaçlık alana heliko...
        Afyonkarahisar'da bir helikopter otelin bahçesine inişte çarptığı ağaçların...
        Afyonkarahisar'da bir helikopter otelin bahçesine inişte çarptığı ağaçların...
        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu başladı
        Üçhöyük kazısında mutfak kapları, bakır ve demir işçiliği malzemeleri bulun...
        Üçhöyük kazısında mutfak kapları, bakır ve demir işçiliği malzemeleri bulun...
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü öldü