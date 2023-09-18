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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada, bir çocuk silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:33
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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada, bir çocuk silahla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde, S.K. (17), U.T. (23) ve M.C.K (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.K, babası N.K'yi olay yerine getirdi.

        S.K. tabancayla M.C.K. ve U.T'ye ateş etti.

        Olayda yaralanan M.C.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        S.K. ve babası N.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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