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        Afyonkarahisar'da mezar kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mezar kazısı sırasında Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile kırık halde Ay Tanrısı Men heykelciği bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:25
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        Afyonkarahisar'da mezar kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mezar kazısı sırasında Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile kırık halde Ay Tanrısı Men heykelciği bulundu.

        Yeniköy köyündeki kabristanda mezar kazılırken tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, kuş figürü ve kırık objeye rastlandı.

        Köy muhtarı B.B, durumu jandarmaya bildirdi.

        Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemede eserlerin Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile Ay Tanrısı Men heykelciği olduğunu tespit etti.

        Bulunan eserler, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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