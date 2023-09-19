Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Sandıklı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Sandıklı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İscehisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Osman Bilici ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
- Sandıklı
Sandıklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Sandıklı İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda öğrenciler tarafından şiirler ve kompozisyonlar okundu.