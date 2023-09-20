Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, Afyonkarahisar'daki gençlik kampında buluştu

        Türkiye'nin 10 ilinden gelen 200 genç, Afyonkarahisar'da kamp yaparak, kentin tarihi ve doğal mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, Afyonkarahisar'daki gençlik kampında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin 10 ilinden gelen 200 genç, Afyonkarahisar'da kamp yaparak, kentin tarihi ve doğal mekanları gezdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sultandağı ilçesinde düzenlenen kampa, Yalova, Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzon'dan gençler katıldı.

        İlk gün İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde giden gençler, bölgedeki kaya yerleşimlerini, peribacaları, mağaraları inceledi, Emre Gölü'nde dolaştı.

        Kampa katılan gençler, 5 gün boyunca Taşhan Alem-i Çarşısı, Zafer Meydanı, Mevlevi Türbesi, şehitlik, tarihi konaklar ve camileri de gezme fırsatı buldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, depremzede gençlerin diğer illerdeki arkadaşlarla kaynaştığını söyledi.

        Gençlerin Afyonkarahisar'daki Frigya ile tarihi ve kültürel mekanları gezdiğini aktaran Kasapoğlu, "Burada gençlerimizin devletin, milletin büyüklüğünü ve kadim tarihini görsün istiyoruz. Bu sayede de milletine, bayrağına ve devletine manevi bağla bağlansınlar. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı lider arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımızla beraber, bakanlığın gençlere vermek istediği o manevi ruhu vermeye gayret ediyoruz." dedi.

        - Gençler hem gezdi hem de sportif etkinlik yaptı

        Hatay'dan kampa katılan Cemali Akkaya kampta futbol, basketbol, voleybol gibi sportif etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

        İskenderun ilçesinden gelen Ömer Karaca da katıldığı gençlik kampıyla Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini dile getirdi.

        Aksaray'dan gelen Kemal Kocaman da kampta farklı illerden gelen gençlerle kaynaştıklarını ve bir manevi iklim oluştuğunu dile getirdi.

        Kamp ateşinin yakılmasının ardından program son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
        Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali gerç...
        Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali gerç...
        Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
        Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
        "Boncuk tutkusu"nun peşinden giden mühendis, yöredeki kadınlara iş imkanı s...
        "Boncuk tutkusu"nun peşinden giden mühendis, yöredeki kadınlara iş imkanı s...
        Afyonkarahisar'da mezar kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu
        Afyonkarahisar'da mezar kazısında Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu