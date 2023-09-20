Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, Afyonkarahisar'daki gençlik kampında buluştu

Türkiye'nin 10 ilinden gelen 200 genç, Afyonkarahisar'da kamp yaparak, kentin tarihi ve doğal mekanları gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sultandağı ilçesinde düzenlenen kampa, Yalova, Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzon'dan gençler katıldı.

İlk gün İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde giden gençler, bölgedeki kaya yerleşimlerini, peribacaları, mağaraları inceledi, Emre Gölü'nde dolaştı.

Kampa katılan gençler, 5 gün boyunca Taşhan Alem-i Çarşısı, Zafer Meydanı, Mevlevi Türbesi, şehitlik, tarihi konaklar ve camileri de gezme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, depremzede gençlerin diğer illerdeki arkadaşlarla kaynaştığını söyledi.

Gençlerin Afyonkarahisar'daki Frigya ile tarihi ve kültürel mekanları gezdiğini aktaran Kasapoğlu, "Burada gençlerimizin devletin, milletin büyüklüğünü ve kadim tarihini görsün istiyoruz. Bu sayede de milletine, bayrağına ve devletine manevi bağla bağlansınlar. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı lider arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımızla beraber, bakanlığın gençlere vermek istediği o manevi ruhu vermeye gayret ediyoruz." dedi.

- Gençler hem gezdi hem de sportif etkinlik yaptı

Hatay'dan kampa katılan Cemali Akkaya kampta futbol, basketbol, voleybol gibi sportif etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

İskenderun ilçesinden gelen Ömer Karaca da katıldığı gençlik kampıyla Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini dile getirdi.

Aksaray'dan gelen Kemal Kocaman da kampta farklı illerden gelen gençlerle kaynaştıklarını ve bir manevi iklim oluştuğunu dile getirdi.

Kamp ateşinin yakılmasının ardından program son buldu.