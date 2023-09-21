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        Dinar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:54
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        Dinar'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Avşar köyü yakınlarında motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı.

        Aracını durduran sürücü, itfaiyeyi aradı.

        Dinar ile Kızılören Belediyesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

        Öte yandan araçta hasar meydana geldi.

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