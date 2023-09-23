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        Emirdağ'da "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:04
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        Emirdağ'da "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "Milli Mücadele Anma ve Kutlama Etkinlikleri" yapıldı.

        İlçe merkezinde çelenk sunumuyla başlayan program, Çatallı köyündeki şehitlik ziyaretiyle devam etti.

        Mehter Marşı eşliğinde Belediye Sosyal Tesisleri önünden Cumhuriyet Meydanına kadar Milli Mücadele yürüyüşü yapıldı.

        Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde işgale uğrayan yerlerden birinin de Emirdağ olduğunu belirtti.

        Emirdağ'da şehitlerin verildiğini ve büyük kahramanlıkların gösterildiğini aktaran Bilici, "Emirdağ yani o zaman ki adıyla Aziziye halkı, Milli Mücadele'nin başlarından itibaren bağımsızlık hareketini ateşli bir şekilde desteklemiş ve bununla da kalmayıp eli silah tutan Emirdağlılar, düşmanla göğüs göğüse çarpışmalara koşmuş, geride kalanlar ise varını yoğunu Milli Mücadele'ye adamıştır. Bugün Milli Mücadele'nin başarıya ulaştığı günün 102. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Emirdağlı şehitlerimiz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da kahraman Emirdağ halkının Milli Mücadele döneminde söz konusu vatan-millet olduğunda elinden gelenin fazlasını yaptığını ve vatanını canı pahasına şehitler vererek koruduğunu belirtti.

        Program, folklor gösterisiyle sona erdi.

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