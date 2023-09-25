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        Dönüştürülen ambalaj atıkları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde süt ve meyve suyu kutularının geri dönüşümünden üretilen eko levhalar, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Kazakistan'daki otobüs fabrikalarına ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:31
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        Dönüştürülen ambalaj atıkları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde süt ve meyve suyu kutularının geri dönüşümünden üretilen eko levhalar, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Kazakistan'daki otobüs fabrikalarına ihraç ediliyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tesiste Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen süt ve meyve suyu kutuları bir dizi işlemin ardından eko levhalara dönüştürülüyor.

        Bu levhalar, prefabrik ve konteyner yapılarda, gemi, otobüs ile minibüslerin tabanları ile çatı, stant, parke, okul sırası ve çit gibi farklı alanlarda kullanılıyor.

        İşletme sahibi Mustafa Aytı, AA muhabirine, tesiste 30 işçi istihdam ettiklerini söyledi.

        Tesisin çatısındaki güneş panelleriyle enerjiyi de ürettiklerini dile getiren Aytı, "Dünyada bu ürünü imal eden 5 tesisten birisiyiz. Ürettiğimiz eko levhalar sudan, nemden, rutubetten etkilenmemektedir ve çok kullanışlıdır. Dayanıklılığı diğer ağaçtan üretilen muadillerine göre çok daha iyidir. Esneme özelliğinden dolayı da kırılması zordur. Ürünlerimiz geri dönüşümden yapıldığı için ağaçlardan üretilen ürünlerin muadilleri olarak satılmaktadır. Buradaki üretimle ağaçların kesilmesini engelliyoruz. Yurt dışına otobüs fabrikalarına gönderiyoruz. Almanya, İtalya, Kazakistan ve Yunanistan'a ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Yurt dışından atık almıyoruz"

        Aytı, TSE ve İSO belgeli eko levhaları satın alan müşterilerden geri dönüşlerin de çok olumlu olduğunu kaydetti.

        Türkiye'de süt kutularının tamamına yakınının kendilerine geldiğini anlatan Aytı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yurt dışından atık almıyoruz. Türkiye'de alanında tek lisanslı firmayız. Bizden başka geri dönüşümden eko levha üreten yok. Ülkemizden temin ettiğimiz atıklar ölçüsünde üretim yapabiliyoruz. İlerleyen yıllarda yurt dışındaki bazı bölgelerden temin edeceğimiz süt, meyve suyu ve Tetra Pak kutusu atıklarını toplayarak kapasitemizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Hatta buradaki tesisin benzerini Avrupa ülkesinin birinde kurmayı hedefliyoruz."

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