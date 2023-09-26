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        Dikiş nakış kursları Afyonkarahisarlı kadınlara gelir kapısı oldu

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadın kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:37
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        Dikiş nakış kursları Afyonkarahisarlı kadınlara gelir kapısı oldu
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadın kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        İscehisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın, kursa 14 kadının katıldığını belirterek, "Kadınlar kursta kendilerine, aile bireylerine giyecek dikiyor, üretim yapıyor. Aynı zamanda sipariş üzerine terzilik yapan kursiyerler de oluyor. Kurslara yoğun ilgi var. İsteğe, talebe yetişemiyoruz." dedi.

        Kurs yeri sıkıntısı çektiklerini de dile getiren Aşkın, el sanatları ve dikiş kurslarına yoğun talep olduğunu vurguladı.

        Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Zeliha Yıldız da kursta kadınların taleplerine göre üretim yaptıklarını belirtti.

        Kursiyerlerin dikmek istedikleri kıyafetleri kendilerine söylediklerini ifade eden Yıldız, "Onlara uygun kumaşlar öneriyoruz, modeller seçiyoruz. Üretim sayesinde hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ailelerinin kıyafetlerini dikiyorlar. Bununla birlikte daha da ilerlediği zaman dışarıya sipariş çalışabiliyorlar. Kadınlar genelde yakın çevrelerinden sipariş alıyorlar. Sosyal medyayı avantaja çevirenler var. Kendilerine sayfalar açıp oradan farklı illere kargo aracılığıyla gönderiyorlar." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Azize Türk (27), "Annem de terzi, ondan göre göre zevkli olduğunu düşündüm. Kendimi bu alanda ilerletmek istiyorum. Bir iş yeri açacağım. Bu işi yaparken kendimi kaybediyorum. Burada kurs almak çok zevkli. Çocuklarımın ihtiyaçlarını dikiyorum hem de kazandığım parayla çocuklarımın ihtiyaçlarını alıyorum." diye konuştu.

        Serap Özlem Açar, evde çok sıkıldığı için kursa başladığını, istediği kıyafetleri dikmenin çok zevkli olduğunu anlattı.

        Sultan Sönmez (38) de "Ben 'Kızlar okumaz' devrinin kızıyım. Böyle kurslarda kendimizi geliştirip bir şeyler başarmak, evimize, kendimize, çocuklara katkıda bulunmak bizim için iyi bir şey. Kimse boş durmasın." ifadesini kullandı.

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