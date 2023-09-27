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        120 ülkeye ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri için yeni pazar aranıyor

        CANAN TÜKELAY - Dünyaca ünlü Afyonkarahisar ve kentin İscehisar ilçesi mermerinin daha fazla ülkeye ulaşması için yeni pazarlar aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:15
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        120 ülkeye ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri için yeni pazar aranıyor
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        CANAN TÜKELAY - Dünyaca ünlü Afyonkarahisar ve kentin İscehisar ilçesi mermerinin daha fazla ülkeye ulaşması için yeni pazarlar aranıyor.

        İl genelindeki mermer işleme merkezlerinden, Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 120 ülkeye ürün gönderiliyor.

        İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, mermer ihracatında geçen yıla göre yavaşlama olduğunu söyledi.

        Hem blok mermerde hem de işlenmiş ürünlerin ihracatında düşüş olduğunu dile getiren Çakmak, "Afyonkarahisar mermer ihracatında 2022 yılına göre 2023 yılında bir düşüş var. 2022 yılının 8 ayındaki ihracat 160 milyon dolar civarlarında. 2023'e baktığımızda 138 milyon dolar civarlarında ihracat var." dedi.

        Blok mermerde birinci pazarın Çin olduğunu belirten Çakmak, şöyle devam etti:

        "İkinci pazarı da Hindistan, ham madde blok olarak. Yurt dışından gelenler oluyor mermere bakmak için. Yeni pazar arayışları var. İstanbul İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği yeni pazar araştırması için alım heyetlerini ülkeye getiriyorlar, ülkedeki doğal taşların tanıtımını yapıyorlar. İscehisar mermerin başkenti. İscehisar'a Türkiye'nin dört bir yerinden ham madde blok geliyor. Afyonkarahisar'daki ve İscehisar'daki fabrikalar Türkiye'de üretilen her türlü taşı şu anda getirip işlemekteler."

        - "Türkiye'deki en büyük mermer kümelenmesinin olduğu yer İscehisar'dır"

        Çakmak, "Biz 'mermerin başkenti' derken de boşa demiyoruz Türkiye'deki en büyük mermer kümelenmesinin olduğu yer İscehisar'dır. Türkiye'deki mermer ve doğal taş ihracatının en çok yapıldığı il ve ilçe yine Afyonkarahisar ve İscehisar." ifadesini kullandı.

        Mermer ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünün Afyonkarahisar'dan yapıldığını söyleyen Çakmak, şunları kaydetti:

        "El sanatları ürünleri de yapılıyor. Fıskiye, şömine, vazo gibi hediyelik eşya ürünleri de yapılıyor. Bunların yanı sıra bir de sanatsal ürünler var. Yurt dışındaki projelerde kullanılan sanatsal ürünler de burada üretiliyor. Ağırlıklı olarak işlenmiş ürünler Amerika'ya gidiyor. İlçeye bağlı Karaağaç ve Çalışlar köylerinde el becerisi olan küçük esnaf, sektörün alt ürünlerini üretiyor. Hem istihdama katkıları oluyor hem de sektöre destek vermiş oluyor."

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