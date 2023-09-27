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        İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile İscehisar Kaymakamlığı'na atanan Özlem Kılıçtürk görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:10
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        İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk görevine başladı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile İscehisar Kaymakamlığı'na atanan Özlem Kılıçtürk görevine başladı.

        Kaymakam Kılıçtürk, Gazi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümünden mezun oldu.

        2020 yılında 108. Dönem Kaymakam adayı olarak Erzincan Valiliği'nde göreve başlayan Kılıçtürk, Denizli ve Kırıkkale'de mülkiye teftiş, Trabzon Yomra ve Muğla Ortaca'da ise Kaymakam Refikliği stajını yaptı.

        Özlem Kılıçtürk ayrıca Kaymakam vekili olarak Isparta'nın Senirkent ve Aksu ilçelerinde görev yaptı.

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