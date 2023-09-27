Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:57
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 1,5 kilogram ve bitki kökü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.