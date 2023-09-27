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        Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:57
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        Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 1,5 kilogram ve bitki kökü ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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