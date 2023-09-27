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        Sinanpaşa'da "brokoli" hasadı başladı

        Sinanpaşa ilçesinde proje kapsamında 12 üretici tarafından ekimi yapılan brokolide hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:04
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        Sinanpaşa'da "brokoli" hasadı başladı
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        Sinanpaşa ilçesinde proje kapsamında 12 üretici tarafından ekimi yapılan brokolide hasat başladı.

        Sinanpaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından iki yıldır Taşoluk beldesi ile Tokuşlar köyünde yüzde 75'i hibe destekli brokoli ekimi yapılıyor.

        Bu yıl 60 dekara ulaşan hibe destekli ekiliş arazisinden 90 ton brokoli rekoltesi bekleniyor.

        Brokoli hasadına, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Onur Bostancı ve kurum personelleri de katıldı.

        Öte yandan bölgede pazar sorunu yaşanmaması ve gelirin güzel olması nedeniyle brokoli ekim arazisinin her geçen yıl arttığı öğrenildi.

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