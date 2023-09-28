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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:06
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüje devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ö.G. (69) yönetimindeki 26 UP 610 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan E.G. (44) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ölen sürücünün cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.

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