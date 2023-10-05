Emirdağ'dan kısa kısa

Emirdağ Belediyesi Ofis Önü Bolvadin Köprüsü bağlantı yolunda asfalt döküm öncesi yol söküm çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, şehri kalıcı hizmetlerle geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Koyuncu, kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanarak Emirdağ'ın hak ettiği modern görüntüye kavuşacağını belirtti.

- Afyonkarahisar yolunda asfalt öncesi çalışmalar sürüyor

Emirdağ Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla altyapı yenileme, asfalt kaplama, parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar yolunda asfalt öncesi yol söküm, tesviye ve sıkılaştırma çalışmaları devam ediyor.

Hedeflerinin kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçeye ve hemşehrilere hizmetlerin en güzelini kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.