Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'da sentetik ecza diye adlandırılan 31 uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da sentetik ecza diye adlandırılan 31 uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Kent merkezine bağlı Kozluca köyünde ekipler evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı alınan M.A'nın (29) evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 31 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayın ardından M.A gözaltına alındı.

- Afyonkarahisar'da kenevir operasyonu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kenevir hasadı yapan bir şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Yeşilhisar köyü Kuz Tarla mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri bir kişinin yetiştirdiği kenevirleri kestiğini tespit etti.

Ekipler kenevirleri kesenin K.C'nin (40) olduğunu belirledi.

Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada 42 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 694 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili K.C gözaltına alındı.