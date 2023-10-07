Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.B, (23) idaresindeki 42 ASY 206 plakalı otomobil, Çay - Bolvadin kara yolu İstasyon Köprüsü yakınlarında İ.D'nin (54) kullandığı 34 NDF 45 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 42 ASY 206 plakalı otomobilde bulunan A.Ç, (25) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.