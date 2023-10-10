Afyonkarahisar'da ağıla giren kurt 13 koyunu telef etti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ağıla giren kurt, 13 koyunu telef etti.
Giriş: 10.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:27
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ağıla giren kurt, 13 koyunu telef etti.
Ağılcık köyünde hayvancılık yapan Engin Yürük'e ait ağıla kurt girdi.
Koyunlardan 13'ünün telef olduğunu, 3'ünün de yaralandığını gören Yürük, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.