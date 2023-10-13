Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
B.Ö. (40) idaresindeki 03 UR 544 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki E.Ö. (63), O.Ö. (16) ve M.Ö. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.