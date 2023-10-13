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        İscehisar'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        İscehisar'da Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:47
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        İscehisar'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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        İscehisar'da Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Okul bahçesindeki tatbikata, 160 öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        İscehisar Belediyesi İtfaiyesi personeli tarafından deprem ve yangında yapılması gerekenler, öğrencilere anlatıldı.

        Okul Müdürü Yasin Kaplan da deprem ve yangın tatbikatının düzenlenmesinde katkı veren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını ifade etti.

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