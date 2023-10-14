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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:28
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.A. (50) idaresindeki 42 UZ 475 plakalı kamyonet, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Kemerkaya köyü yakınlarında R.P'nin (75) kullandığı 03 KT 370 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücüler ile kamyonetteki G.A, (34) S.A. (15) ile A.E.A. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyonetteki 4 yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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