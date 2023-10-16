Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Maden mühendisi heykeltıraşın eserleri yurt dışında alıcı buluyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer blokları aylarca çalışarak sanat eseri haline getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden mühendisi heykeltıraşın eserleri yurt dışında alıcı buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer blokları aylarca çalışarak sanat eseri haline getiriyor.

        Küçük yaşlarda resme ilgi duyan Baysan, memleketi Aksaray ile Bursa'daki eğitim sürecinin ardından kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2000'de mezun oldu.

        Bir süre Bursa'da "kara kalem" ve "portre" resimle ilgilenen Baysan, burada aile işlerinin yanı sıra 2005'te bir atölyede hobi olarak mermerden heykel yapmaya başladı.

        Heykeltıraşlığın hoşuna gitmesi üzerine bu alanda kendini geliştiren Baysan, 2010'da Brunei Sultanlığı için mimari bir proje kapsamında Isparta'ya yerleşti.

        Proje kapsamında "kadın yüzleri", "aslan kafaları" ve farklı figürler hazırlamak için Afyonkarahisar'daki mermer atölyelerine giden Baysan, Isparta Belediyesi için de Türk tarihine yönelik figüratif heykeller yaptı.

        Ticari anlamda mermer heykelcilik üzerine sanatsal projeler için 2015'te İscehisar ilçesindeki Eski Hamam Mahallesi'nde bir işletme kiralayan Baysan, 40'ın üzerinde kreatif çalışmada tonlarca mermer bloku sanat eserine dönüştürerek yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

        - "Her renk ve dokuda mermer görebiliyoruz"

        Baysan, AA muhabirine, 18 yıl önce hobi olarak başladığı mermer heykeltıraşlığında mimari çalışmaların yanı sıra şehir meydanlarına yönelik sanatsal çalışmalar yaptığını söyledi.

        Eserlerin çoğunun figüratif olduğunu dile getiren Baysan, "Figüratif olmalarının yanında bu çalışmaların hepsinin bir de hikayeleri vardı. Hikayeyi anlatırken de farklı farklı taşları seçtik." dedi.

        Türkiye'nin mermer rezervi açısından zengin olduğunu vurgulayan Baysan, şunları söyledi:

        "Dünyadaki rezervlerin büyük bir kısmını ülkemizde görebiliyoruz. Her renk ve dokuda mermer görebiliyoruz. Heykelcilik ve sanatta bu tarz unsurlarda mermeri kullanmak ise onun en değerli hale dönüşmesini sağlıyor."

        Baysan, Isparta ve Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi konulu projelerde "Kral Midas", "Kral Midas'ın berberi" ve "aslan figürleri" yaptığını anlattı.

        Kullanılacak taşın, konulacak yerin dokusuyla uyumlu olması gerektiğini belirten Baysan, "Talep eden de üretici de doğru adımları attığı zaman ortaya eser çıkıyor, iş çıkıyor ve yerine de konulabiliyor. Özellikle Rusya'ya çok çalışma gönderiyoruz. Brunei'ye, Birleşik Arap Emirlikleri ile İtalya'ya mimari projeler için rölyefler, kabartmalar, süslemeler ve çiçek motifli heykeller gönderdik. Şimdi daha çok yurt içine yönelik çalışmalarımız var. Onları tamamlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Baysan, büyük mermer heykellerin yanı sıra küçük sanatsal çalışmalar yaptığını ifade ederek, İstanbul'da bir sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da ikinci ekim patates hasadı devam ediyor
        Afyonkarahisar'da ikinci ekim patates hasadı devam ediyor
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi...
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi...
        Sandıklı MYO öğrencileri sera uygulamalarını yerinde inceledi
        Sandıklı MYO öğrencileri sera uygulamalarını yerinde inceledi
        Afyonkarahisar'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Afyonkarahisar'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Afyonkarahisar'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Afyonkarahisar'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Afyonkarahisar'da 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu