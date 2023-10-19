Afyonkarahisar'da kamyon ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.E, idaresindeki 03 EA 979 plakalı kamyon, Çobanlar - Bolvadin kara yolunda Ş.A'nın kullandığı 03 AEV 176 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile tırdaki İ.Y, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.