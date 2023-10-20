Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Afyonkarahisar - Uşak kara yolunda uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.