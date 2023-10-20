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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:42
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 4 ilçede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 26 fişek ve 14 mermi ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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