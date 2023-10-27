Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.E, (43) idaresindeki 64 ABT 424 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında M.S'nin (36) kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan H.E, (73) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralanın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- Bolvadin'de mısır silajı yüklü tır devrildi
U.O. idaresindeki 03 HL 509 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Kemerkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, kamyonda yüklü yaklaşık 13 ton mısır silajı yola saçıldı.