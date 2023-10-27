Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Giriş: 27.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:32
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ö. idaresindeki tırı durdurdu.
Araçta gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi.
M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.