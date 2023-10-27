Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL