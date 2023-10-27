Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir tırda 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tırda 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ö. idaresindeki tırı durdurdu.

        Araçta gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi.

        M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şa...
        Afyonkarahisar'da tedavi edilen kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şa...
        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok s...
        SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Okyay: "Savunma sanayisindeki yatırımlar çok s...
        Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü
        Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İscehisar Belediyesi ziyaretinde konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İscehisar Belediyesi ziyaretinde konuştu: